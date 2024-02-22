Samsung представила умные часы Galaxy Fit 3

Сегодня Samsung официально представила совершенно новый умный браслет Galaxy Fit 3, который, по словам производителя, должен заинтересовать пользователей, ищущих устройство для отслеживания своей физической активности с длительным временем работы от батареи. Galaxy Fit 3 поставляется с большим дисплеем, длительным временем автономной работы и рядом новых функций. Кроме того, умные часы (в компании этот браслет называют именно часами) Galaxy Fit 3 предлагают дисплей AMOLED диагональю 1,6 дюйма, что на 45% больше, чем у предшественника. На правой боковой грани умных часов находится всего одна аппаратная кнопка, плюс данные часы поставляются с механизмом быстрой смены ремешков. Но, к сожалению, в часах нет беспроводной зарядки, так как производитель решил задействовать здесь собственную технологию зарядки с двумя магнитными контактами.

Интересно, что Galaxy Fit 3 является первым устройством в серии, которое может определить, что владелец упал (в том числе в результате столкновения или аварии), а также функцию вызова экстренной помощи. После того, как пользователь быстро пять раз нажимает на аппаратную кнопку на боковой грани, ваше местоположение будет отправлено экстренным контактам, указанным вами на устройстве. Также в компании заявили, что новый фитнес-трекер может работать 13 дней от одной зарядки — часы работают от небольшой батареи на 208 мАч, так что это звучит не очень реалистично, но пока что нужно информацию ещё проверить. И, конечно, следует отметить, что это не замена Galaxy Watch, так как они не поставляются с Wear OS или полноценным интерфейсом.