Samsung представила умные часы Galaxy Fit 3

Сегодня Samsung официально представила совершенно новый умный браслет Galaxy Fit 3, который, по словам производителя, должен заинтересовать пользователей, ищущих устройство для отслеживания своей физической активности с длительным временем работы от батареи. Galaxy Fit 3 поставляется с большим дисплеем, длительным временем автономной работы и рядом новых функций. Кроме того, умные часы (в компании этот браслет называют именно часами) Galaxy Fit 3 предлагают дисплей AMOLED диагональю 1,6 дюйма, что на 45% больше, чем у предшественника. На правой боковой грани умных часов находится всего одна аппаратная кнопка, плюс данные часы поставляются с механизмом быстрой смены ремешков. Но, к сожалению, в часах нет беспроводной зарядки, так как производитель решил задействовать здесь собственную технологию зарядки с двумя магнитными контактами.

Интересно, что Galaxy Fit 3 является первым устройством в серии, которое может определить, что владелец упал (в том числе в результате столкновения или аварии), а также функцию вызова экстренной помощи. После того, как пользователь быстро пять раз нажимает на аппаратную кнопку на боковой грани, ваше местоположение будет отправлено экстренным контактам, указанным вами на устройстве. Также в компании заявили, что новый фитнес-трекер может работать 13 дней от одной зарядки — часы работают от небольшой батареи на 208 мАч, так что это звучит не очень реалистично, но пока что нужно информацию ещё проверить. И, конечно, следует отметить, что это не замена Galaxy Watch, так как они не поставляются с Wear OS или полноценным интерфейсом.
Часы Black Shark S1 Pro оценили в 77 евро …
Принадлежащий Xiaomi бренд Black Shark представил на международном рынке умные часы Black Shark S1 Pro и …
Представлены часы Withings ScanWatch Nova…
Компания Withings пополнила ассортимент гибридных умных часов моделью ScanWatch Nova, которые появились в…
Часы Casio G-Shock G-STEEL GST-B600 оценены в $300…
Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock G-STEEL GST-B600, которая станет …
Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 сняли с продажи…
Совсем недавно компания Apple объявила о релизе новых моделей умных часов Apple Watch Series 9 и Apple Wa…
Представлена глобальная версия часов Redmi Watch 4…
Компания Xiaomi представила глобальную версию умных часов Redmi Watch 4, которая обойдется в Европе в 100…
Представлены смарт-часы boAt Enigma Z20…
Индийские источники сообщают о выходе в продажу умных часов boAt Enigma Z20, которые могут похвастаться з…
Samsung интегрирует ИИ в умные часы и не только…
Серия смартфонов Galaxy S24 стала первой линейкой компании Samsung, запущенной с Galaxy AI на борту — эта…
Часы Casio Casiotron TRN-50-2A оценили в 425 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент часов лимитированной моделью Casiotron TRN-50-2A, которая выйдет тир…
Обзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFCОбзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFC
Умный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE BandУмный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE Band
Обзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch ProОбзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch Pro
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor