Samsung представила устройства Galaxy Buds Live и Galaxy Watch 3 на мероприятии Unpacked

На выставке Samsung Unpacked были анонсированы продукты компании Samsung, а именно умные часы Galaxy Watch 3 и новые наушники Galaxy Buds Live.

Новые умные часы поставляются с новыми функциями отслеживания состояния здоровья и фитнеса, а также с новыми возможностями настройки. Часы изготовлены из нержавеющей стали, а ремешок из кожи. Они стали тоньше и легче.

Наушники Galaxy Buds Live будут оснащены активным шумоподавлением открытого типа (ANC). Galaxy Buds Live поставляется с 12-миллиметровым динамиком и басовым каналом. Новые устройства компании являются одними из самых быстро развивающих технологических секторов и спрос на них с каждым днем только растет.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Buds Live и Galaxy Watch 3
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