Samsung представит Galaxy S9 в конце февраля

Новый смартфон Samsung Galaxy S9 будет анонсирован на Mobile World Congress в Барселоне, который будет в конце февраля. Дата выхода не упоминалась, Samsung представила своего предшественника Galaxy S8 во время мероприятия в марте.Пока мало известно о S9. Ожидается, что устройство будет не сильно отличаться от Samsung Galaxy S8 с точки зрения дизайна. Однако сканер отпечатков пальцев на задней панели, вероятно, будет находится под камерой. Этот сканер теперь находится рядом с камерой. Дизайн Galaxy S9 и S9 + будет почти идентичен дизайну S8 и S8 + согласно предыдущим отчетам.