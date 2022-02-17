Samsung представит новые ноутбуки Galaxy Book на мероприятии MWC

В официальном приглашении был показан ноутбук наряду с недавно анонсированными мобильными устройствами, в то время как руководитель Samsung подтвердил в отдельном пресс-релизе, что на сцене будут представлены новые ноутбуки — Galaxy Books следующего поколения. Харк-Санг Ким, корпоративный исполнительный вице-президент и руководитель группы исследований и разработок в области новых вычислений, сообщил, что будущие устройства Galaxy Book будут производиться Samsung и Intel, а это означает, что мы должны ожидать ноутбуки с процессорами Intel. Новые Galaxy Books будут поставляться с Windows 11 и One UI Book 4 поверх — это слегка настраиваемый интерфейс, который должен улучшить многозадачность между устройствами.