Samsung представит новые ноутбуки Galaxy Book на мероприятии MWC

Mobile World Congress (MWC) в Барселоне не за горами, и все больше компаний объявляют о своем участии. Последним, кто подтвердил свое участие, является Samsung. Компания пригласила гостей «открыть новую эру подключенных мобильных устройств» 27 февраля, в воскресенье, в 19:00 по местному времени, и подтвердила, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.

В официальном приглашении был показан ноутбук наряду с недавно анонсированными мобильными устройствами, в то время как руководитель Samsung подтвердил в отдельном пресс-релизе, что на сцене будут представлены новые ноутбуки — Galaxy Books следующего поколения. Харк-Санг Ким, корпоративный исполнительный вице-президент и руководитель группы исследований и разработок в области новых вычислений, сообщил, что будущие устройства Galaxy Book будут производиться Samsung и Intel, а это означает, что мы должны ожидать ноутбуки с процессорами Intel. Новые Galaxy Books будут поставляться с Windows 11 и One UI Book 4 поверх — это слегка настраиваемый интерфейс, который должен улучшить многозадачность между устройствами.