Samsung представит очень тонкий Galaxy Z Fold 7

Похоже, Samsung всё-таки готовит конкурента для Oppo Find N5. По данным инсайдеров, Galaxy Z Fold 7 будет лишь немного толще самого тонкого складного смартфона в мире. Согласно данным OnLeaks и Android Headlines, толщина Galaxy Z Fold 7 в раскрытом состоянии составит всего 4,5 мм. Для сравнения, Oppo Find N5, лидер по этому показателю среди складных смартфонов-книжек, имеет толщину 4,2 мм, а его предшественник, Honor Magic V3, был всего 4,4 мм. Таким образом, Samsung вплотную приблизится к мировым конкурентам и представит самый тонкий складной смартфон в США. Для сравнения, Galaxy Z Fold 6 имеет толщину 5,6 мм, Google Pixel 9 Pro Fold — 5,1 мм, а OnePlus Open, самый массивный в линейке, — 5,8 мм. Причём OnePlus уже подтвердил, что не планирует выпускать новую модель в этом году. А вот размеры Galaxy Z Fold 7 в сложенном состоянии пока неясны.

В отчёте специалиста говорится, что устройство будет в толщину 9,5 мм вместе с выступающим модулем камеры и около 9 мм без него. Однако это не совсем логично — судя по изображениям, выступ камеры явно больше 0,5 мм и заметно больше, чем у предыдущих моделей. Интересно, что Z Fold 7 станет больше по остальным параметрам — у него будет увеличенный 8,2-дюймовый внутренний экран и 6,5-дюймовый внешний дисплей, который станет шире, чем у предшественника. Вероятно, именно это позволило Samsung сохранить аккумулятор на 4400 мАч при уменьшенной толщине корпуса. Кроме того, смартфон получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite и новую 200-мегапиксельную основную камеру.