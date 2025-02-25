Samsung представит трискладной флагман уже этим летом

Слухи о том, что Samsung собирается выпустить складной смартфон с тремя сегментами дисплея, хотя уже достаточно давно, и компания, похоже, последует примеру Huawei, но с уникальным подходом к конструкции своего гаджета. Если верить информации инсайдеров, которая планирует выпустить устройство в виде буквы G, в отличие от Z-образного дизайна Huawei. Преимущество решения Samsung заключается в том, что, когда устройство сложено, экран не будет открыт, в отличие от Huawei Mate XT, где экран остается на виду всё время и, естественно, может получать повреждения при транспортировке. Однако недостаток этого подхода заключается в необходимости использовать дополнительный экран-обложку, который выступает в роли внешнего дисплея.

Также инсайдеры сообщают, что компания Samsung анонсирует трискладной смартфон вместе с Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, возможно, в июле, если компания сохранит график релизов, аналогичный прошлому году. Перед официальным анонсом Samsung начнет закупать компоненты для устройства в апреле — тогда же предполагается старт массового производства. Ожидается, что экран нового флагмана Samsung будет иметь диагональ в 9,96 дюйма в развёрнутом состоянии, а экран-обложка получит диагональ в 6,49 дюйма. Правда, согласно слухам из Кореи, Samsung снова планирует выпустить всего около 200000 единиц этого устройства, плюс продавать смартфон будут далеко не по всему миру, а цена, скорее всего, будет слишком высокой.
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