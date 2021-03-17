Samsung представляет новую серию Galaxy A52 и A72

Samsung официально представила смартфоны Galaxy A52 и A72.

Новая серия Samsung Galaxy A имеет камеру высокого разрешения, экраны с плавной прокруткой, защиту от воды и долговечный аккумулятор, а также расширяет мобильные возможности пользователей благодаря доступу к экосистеме подключенных устройств Galaxy, таких как Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag и Galaxy Tab. Внедрение ряда инновационных технологий в камеры Galaxy A52 и A72 позволяют создавать больше качественных и разнообразных фото и видео.

Новинки предлагают стильный минималистичный дизайн в пастельных цветах с эффектом матовой дымки на задней панели. Дисплей Samsung Super AMOLED с частотой 90 Гц обеспечивает плавную прокрутку и просмотр контента. Смартфон защищены по стандарту IP67.

Поставляются телефоны с обновленным интерфейсом One UI 3. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч у A52 и 5000 мАч у A72. Серия Galaxy A оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos. Производительность и быстродействие обеспечивает мобильная платформа Snapdragon 720G.

Смартфоны серии Galaxy A будут доступны к покупке в России начиная с 17 марта в черном и синем цветах, а также оттенке лаванда по рекомендованной цене 26990 рублей (128 ГБ) и 32990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A52 и 35990 рублей (128 ГБ) и 39990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A72.