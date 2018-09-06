Samsung прекратила поддержку Galaxy Note 5

2018-09-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note 5; [270]
Компания Samsung объявила о том, что она больше не будет выпускать ежемесячные патчи безопасности для смартфонов Galaxy Note 5 и Galaxy S6 edge+, которые были выпущены в 2015 году. В начале года обновления перестали выходить для моделей Galaxy S6 и S6 edge. Напомним, что корейский производитель выпускает для своих смартфонов обновления в течение двух лет, а патчи безопасности – в течение трех лет. Последнее обновление для Galaxy Note 5 и Galaxy S6 edge+ вышло несколько недель назад.

Напомним, Samsung Galaxy Note 5 оснащен 5,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD, 8-ядерным процессором Exynos 7 Octa, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 16-Мп и 5-Мп камерами, сканером отпечатка пальца, стилусом S Pen и операционной системой Android Oreo.

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