Samsung продал миллион копий Galaxy Fold

Galaxy Fold представляет интерес для многих покупателей. По его собственным данным, Samsung удалось продать более миллиона копий, что является успехом для складного смартфона.

Samsung утверждает, что гордится успехом продаж и продолжает видеть спрос. Многие покупатели также готовы заплатить более высокую цену и получить устройство с инновационными технологиями.

Samsung уже работает над следующей версией складного смартфона. Успех Galaxy Fold должен показать, что спрос есть в любом случае. Когда будет представлено следующее поколение Galaxy Fold, пока остается секретом от Samsung.