Samsung продала 25 миллионов смартфонов Galaxy S23

Hana Securities опубликовали статистику продаж флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 за промежуток с января по сентябрь этого года. Всего было реализовано 25,06 млн экземпляров, что на 23% больше, чем у Galaxy S22 за тот же период. Топовая модель Galaxy S23 Ultra разошлась в количестве 11,63 млн штук, Galaxy S23 – 8,91 млн единиц, а Galaxy S23 Plus – 4,52 млн устройств.

Напомним, что Samsung Galaxy S23 Ultra оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3088:1440 пикселей, максимальной яркостью 1750 кд/м2 и поддержкой пера S Pen, основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум, фронтальной камерой на 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 10 Вт соответственно.