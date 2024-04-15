Samsung продала больше всех смартфонов в мире

Отчёт известного аналитического агентства IDC о мировом рынке смартфонов в первом квартале 2024 года показал, что компания Samsung смогла вернуться на вершину рынка, обойдя компанию Apple, но это скорее было связано со снижением продаж Apple, чем увеличением продаж Samsung. Дело в том, что у Apple сейчас дела идут достаточно плохо и производитель просто не может продавать столько устройств, сколько ему хотелось бы. Из-за этого возникает снижение уровня продаж и у конкурентов есть все шансы добиться значительного успеха. Например, компания Samsung отправила ритейлерам 60,1 миллиона смартфонов в общей сложности за первый квартал текущего года, что на 0,7% меньше, чем в том же квартале 2023 года, когда было отправлено 60,5 миллионов устройств.

Однако 50,1 миллиона смартфонов, отправленных Apple в первом квартале 2024 года, почти на 10% меньше, чем в прошлом году, из-за чего Samsung удалось существенно вырваться вперёд и добиться неплохого успеха на рынке — как минимум на бумаге. При этом сам мировой рынок чувствует себя очень хорошо — аналитик рынка зафиксировал третий положительный (это значит, что есть рост продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) квартал подряд с общим объёмом в 289,4 миллиона устройств. Специалисты отмечают, что это на 7,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Так что рынок в целом развивается, особенно благодаря компаниям вроде Xiaomi, которые наращивают обороты семимильными темпами на локальном рынке.