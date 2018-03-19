Samsung проигрывает рынок

У компании Samsung наступили не лучшие времена — то появилась новость о том, что Apple делает на своем заводе дисплеи для часов и смартфонов, что сильно ударит по прибыли компании, то теперь вот Foxconn выигрывает в плане производства. Китайский гигант собирает громадное количество электроники, стоимость услуг при этом минимальная, и все производители смартфонов идут в направлении этого гиганта. Теперь вот помимо Apple к услугам производителя обратились другие топовые компании, что позволило выйти вперед по продажам и удивить корейского конкурента. Учитывая активный рост мобильного рынка, требования к технологиям и качеству, производителям все тяжелее и тяжелее конкурировать с китайскими компаниями. У них все дешевле, быстрее, проще и иногда даже качественнее. Вот и как их победить?