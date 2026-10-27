Samsung протестировала Exynos 2700 и сравнила его со Snapdragon

В августе появились сообщения о том, что процессор Exynos 2700 обошёл будущие флагманские решения Qualcomm во внутренних тестах Samsung. С тех пор были официально представлены новые процессоры Snapdragon, и, согласно свежим утечкам, Samsung повторно сравнила с ними свою разработку. На этот раз, по слухам, испытания проводились в сравнении с Xiaomi 18 Pro Max, который оснастили процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. В многоядерном тесте Geekbench 6.5 процессор Exynos 2700 якобы набрал около 13000 баллов против примерно 11000 баллов у решения Qualcomm. Таким образом, преимущество составляет около 20%, что довольно много. В Geekbench 7.0 разница, предположительно, достигла 15%. А при сравнении со Snapdragon 8 Elite Gen 6, который стоит в Xiaomi 18 Pro, отрыв Exynos 2700 увеличился до 44% и 36% соответственно.

По предварительным данным, графические испытания также завершились в пользу Samsung. Exynos 2700 якобы продемонстрировал примерно на 20% более высокую пиковую производительность, чем Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, в требовательных играх с использованием современных графических технологий. В обычных требовательных 3D-играх преимущество составило около 5% по базовой производительности. Впрочем, речь пока что идёт лишь о результатах внутренних испытаний, которые ещё предстоит подтвердить независимым специалистам. О реальной производительности Exynos 2700 и его энергоэффективности можно будет судить после выхода серийных смартфонов Galaxy S27.
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