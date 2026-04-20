Samsung работает над кремний-углеродной батареей

Компания Samsung долгое время отказывалась присоединяться к массовому переходу на кремний-углеродные аккумуляторы, считая, что технология должна быть полностью готова к широкому внедрению. Такой осторожный подход дорого обошёлся компании, особенно на китайском рынке, где местные бренды уже активно выпускают смартфоны с батареями ёмкостью до 10000 мАч. Теперь инсайдер утверждает, что Samsung удалось решить главную проблему кремний-углеродных аккумуляторов (срок службы) и, по его словам, серия Galaxy S27 с высокой вероятностью получит новую батарею, причём её ёмкость окажется заметно выше привычных для компании 5000 мАч.

Если говорить проще, кремний-углеродные аккумуляторы отличаются от стандартных литий-ионных материалом анода. Вместо традиционного графита используется композит на основе кремния и углерода с повышенной устойчивостью к разрушению. Главное преимущество заключается в том, что кремниевый анод способен удерживать до 10 раз больше ионов лития. Это позволяет значительно увеличить ёмкость батареи при сохранении тонкого корпуса устройства. Недостатком остаётся более быстрый износ по сравнению с обычными литий-ионными решениями. Но если компания смогла эту проблему исправить, это позволит существенно прокачать возможности смартфона и сделать новинки более привлекательными для потенциальных покупателей. Ведь батарея на 10000 мАч выглядит куда более привлекательным решением, чем батарея на 5000 мАч.