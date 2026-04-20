Samsung работает над кремний-углеродной батареей

Компания Samsung долгое время отказывалась присоединяться к массовому переходу на кремний-углеродные аккумуляторы, считая, что технология должна быть полностью готова к широкому внедрению. Такой осторожный подход дорого обошёлся компании, особенно на китайском рынке, где местные бренды уже активно выпускают смартфоны с батареями ёмкостью до 10000 мАч. Теперь инсайдер утверждает, что Samsung удалось решить главную проблему кремний-углеродных аккумуляторов (срок службы) и, по его словам, серия Galaxy S27 с высокой вероятностью получит новую батарею, причём её ёмкость окажется заметно выше привычных для компании 5000 мАч.

Если говорить проще, кремний-углеродные аккумуляторы отличаются от стандартных литий-ионных материалом анода. Вместо традиционного графита используется композит на основе кремния и углерода с повышенной устойчивостью к разрушению. Главное преимущество заключается в том, что кремниевый анод способен удерживать до 10 раз больше ионов лития. Это позволяет значительно увеличить ёмкость батареи при сохранении тонкого корпуса устройства. Недостатком остаётся более быстрый износ по сравнению с обычными литий-ионными решениями. Но если компания смогла эту проблему исправить, это позволит существенно прокачать возможности смартфона и сделать новинки более привлекательными для потенциальных покупателей. Ведь батарея на 10000 мАч выглядит куда более привлекательным решением, чем батарея на 5000 мАч.
Samsung наращивает обороты производства чипов…
Недавно сообщалось, что 2 нм GAA-техпроцесс Samsung достиг уровня выхода годных кристаллов около 50%. Это…
Глобальную версию Xiaomi 17 Ultra оценили в 1500 евро …
Компания Xiaomi выпустила на мировой рынок флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra, который обойдется в 150…
OnePlus Nord 6 стартовал в России с вкусной ценой…
В России стартуют продажи нового смартфона от OnePlus – модели Nord 6. Как заявляет компания, устройство …
На MWC 2026 представлены TECNO CAMON 50 Ultra 5G и CAMON 50…
На международной выставке MWC 2026 компания TECNO представила флагманскую линейку смартфонов CAMON 50, вк…
Poco представила смартфон X8 Pro…
Сегодня компания Poco официально представила смартфон X8 Pro, который получил экран диагональю 6,59 дюйма…
MediaTek останется королём рынка мобильных процессоров…
Рост цен на DRAM на фоне дефицита частично станет причиной снижения глобальных поставок мобильных процесс…
Представлен смартфон Oukitel WP63 с "разжигателем"…
Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью WP63, главной особенностью которой с…
Apple сохранит низкую цену iPhone 17e…
Главными факторами роста цен на смартфоны сейчас являются чипы NAND- и DRAM-памяти, стоимость которых, по…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
