Samsung работает над преемниками Galaxy Watch

Samsung сейчас работает над новым поколением смарт-часов Galaxy Watch.

Издание SamMobile поделилось первыми подробностями о новинке. Согласно утечке, часы выйдут в двух версия с номерами SM-R820/SM-R830 (Wi-Fi и Bluetooth) и SM-R825/SM-R835 (LTE). Кроме них, по словам источника, производитель готовит ещё специальную модель для американского рынка, которая получит поддержку сети пятого поколения (5G).

Новые часы, как их предшественники, будут иметь 4 ГБ встроенной памяти и два размера (42 и 46 мм). Они выйдут в нескольких расцветках, среди которых точно будет чёрная, серебристая и золотая. Появится ли в следующем поколении часов безель, пока неизвестно. Предположительно, новые Galaxy Watch дебютируют вместе с Galaxy Note 10 в августе или сентябре.