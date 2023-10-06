Samsung раскрыла характеристики процессора Exynos 2400

Сегодня компания Samsung Semiconductor провела мероприятие System LSI Tech Day в Калифорнии, где производитель чипов рассказал много интересной информации о грядущем флагманском мобильном процессоре Exynos 2400. Например, Samsung утверждает, что Exynos 2400 предлагает увеличение производительности центрального процессора в 1,7 раза и увеличение производительности модуля искусственного интеллекта в 14,7 раза по сравнению с Exynos 2200. Для этого компания Samsung разработала новый инструмент искусственного интеллекта, который будет генерировать изображения по текстовым подсказкам, создавать различного рода контент и многое другое.

Важно отметить, что процессор Exynos 2400 оснащён графическим процессором Xclipse 940, основанным на архитектуре AMD RDNA 3 и предлагающим трассировку лучей. То есть смартфоны на этом процессоре будут демонстрировать куда более реалистичную картинку с красивыми отражениями, бликами и не только. Ещё Exynos 2400, вероятно, будет поддерживать оперативную память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0. Кроме того, есть слухи, что процессор поддерживает сенсоры камеры до 320 мегапикселей и запись видео в формате 8K при 60 кадрах в секунду с помощью собственного ISP (процессор, отвечающий за обработку фотографий). Связь будет поддерживаться новым модемом Exynos 5300, который, вероятно, будет поддерживать сотовые сети пятого поколения. Так что в теории это отличный процессор, который не проиграет конкурентам.