Samsung разработала часы со уникальным дисплеем

Несмотря на то, что недавно были попытки создать универсальные умные часы, сама категория гаджетов уже довольно давно не претерпевает особых инноваций в дизайне. Ранее в этом году ходили разговоры об Apple Watch с плоской кромкой, но оказалось, что это всего лишь слухи. Хотя маловероятно, что в ближайшее время мы увидим кардинальные изменения в сегменте, похоже, что технологические компании играли с идеей просмотра видео и фотографирования с запястья. Последний пример ярких инноваций предоставлен патентом Samsung. Патент, первоначально поданный в июне во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (WIPO), изображает Galaxy Watch с выдвижным экраном и камерой посередине.

Концепция часов выглядит как обычные часы с круглым циферблатом, но нажатие на специальную кнопку позволяет расширить экран до формы овала в форме таблетки, который на 40 процентов больше. В дополнение к новым способам отображения информации, Samsung также считает, что большой экран может побудить людей смотреть видео с запястья. Что касается камеры, то на схемах изображена конструкция, в которой она расположена посередине часов и предназначена для фото- или видеосъемки. Не случайно Samsung может попытаться распространить технологию складных экранов на носимые устройства — Samsung и раньше экспериментировала с камерами в носимых устройствах на запястье. С другой стороны, все эти функции на самом деле не имеют никакого практического значения именно на часах.