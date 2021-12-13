Samsung разработала часы со уникальным дисплеем

Концепция часов выглядит как обычные часы с круглым циферблатом, но нажатие на специальную кнопку позволяет расширить экран до формы овала в форме таблетки, который на 40 процентов больше. В дополнение к новым способам отображения информации, Samsung также считает, что большой экран может побудить людей смотреть видео с запястья. Что касается камеры, то на схемах изображена конструкция, в которой она расположена посередине часов и предназначена для фото- или видеосъемки. Не случайно Samsung может попытаться распространить технологию складных экранов на носимые устройства — Samsung и раньше экспериментировала с камерами в носимых устройствах на запястье. С другой стороны, все эти функции на самом деле не имеют никакого практического значения именно на часах.