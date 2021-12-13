Samsung разработала часы со уникальным дисплеем

Несмотря на то, что недавно были попытки создать универсальные умные часы, сама категория гаджетов уже довольно давно не претерпевает особых инноваций в дизайне. Ранее в этом году ходили разговоры об Apple Watch с плоской кромкой, но оказалось, что это всего лишь слухи. Хотя маловероятно, что в ближайшее время мы увидим кардинальные изменения в сегменте, похоже, что технологические компании играли с идеей просмотра видео и фотографирования с запястья. Последний пример ярких инноваций предоставлен патентом Samsung. Патент, первоначально поданный в июне во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (WIPO), изображает Galaxy Watch с выдвижным экраном и камерой посередине.

Концепция часов выглядит как обычные часы с круглым циферблатом, но нажатие на специальную кнопку позволяет расширить экран до формы овала в форме таблетки, который на 40 процентов больше. В дополнение к новым способам отображения информации, Samsung также считает, что большой экран может побудить людей смотреть видео с запястья. Что касается камеры, то на схемах изображена конструкция, в которой она расположена посередине часов и предназначена для фото- или видеосъемки. Не случайно Samsung может попытаться распространить технологию складных экранов на носимые устройства — Samsung и раньше экспериментировала с камерами в носимых устройствах на запястье. С другой стороны, все эти функции на самом деле не имеют никакого практического значения именно на часах.
Комментарии и отзывы Samsung
Анонсированы Huawei Watch GT Runner, MateBook E, MateStation…
Анонсированы Huawei Watch GT Runner, MateBook E, MateStationHuawei провела большую конференцию в Китае, на которой анонсировала множество новых устройств, среди них …
Рендеры смарт-часов Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro и GTS 3…
Рендеры смарт-часов Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro и GTS 3По слухам, на следующей неделе в Китае компания Amazfit представит трио новых умных часов GTR 3, GTR 3 Pr…
Умные часы от компании Meta…
Умные часы от компании MetaСегодня в интернете появилась фотография будущих умных часов от компании Meta. …
Ударопрочные Apple Watch появятся в 2022 году…
Ударопрочные Apple Watch появятся в 2022 годуХодят слухи, что Apple работает над защищенной версией своих Apple Watch, которые должны быть выпущены в …
Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей…
Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с МарусейСовременные реалии не позволяют оставлять ребенка без внимания. Это стало особенно актуально с началом уч…
Разбор Apple Watch Series 7 показал, что изменений практичес…
Разбор Apple Watch Series 7 показал, что изменений практичесСпустя месяц после анонса Apple Watch Series 7 наконец-то готовы к полному разбору благодаря iFixit. Прос…
На часах с Wear OS 2 запустили YouTube Music с оффлайн-просл…
На часах с Wear OS 2 запустили YouTube Music с оффлайн-прослУ нас просто шикарные новости — сервис YouTube Music запускается на некоторых умных часах Wear OS 2 с сег…
Samsung добавляет новые циферблаты в Galaxy Watch 4…
Samsung добавляет новые циферблаты в Galaxy Watch 4Компания объявила что в новом обновлении Samsung привнесет в свои умные часы Galaxy Watch 4 новые функции…
Лучшие умные часы. OPPO Watch 46ммЛучшие умные часы. OPPO Watch 46мм
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикометромОбзор Mibro Color. Умные часы с оксикометром
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
Лучшие умные часы. HUAWEI Watch FitЛучшие умные часы. HUAWEI Watch Fit
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor