Samsung реализовала передовую технологию в Exynos 2400

Для массового производства мобильного процессора Exynos 2400 были использованы новые технологии, в том числе технологический процесс 4LPP+ от Samsung, благодаря которому производителю удалось существенно повысить энергоэффективность системы на кристалле. Кроме того, компания впервые задействовала технологию Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP), которая считается самым передовым решением на современном рынке мобильных процессоров Технология Fan-out Wafer Level Packaging от Samsung помогает Exynos 2400 обеспечить дополнительные каналы для ввода/вывода информации, что позволяет электрическим сигналам быстро проходить через чип. Также новая технология позволяет внедрить более современное решение для управления теплом, издаваемым чипом в процессе работы, благодаря более компактной площади упаковки.

Соответственно, смартфон на базе Exynos 2400 может работать продолжительное время без перегрева, а сама Samsung утверждает, что использование технологии FOWLP помогает увеличить термическую стойкость на 23 процента. Правда, пока что реальных тестов данного процессора нет и всё это лишь маркетинговые заявления. С другой стороны, именно технология FOWLP позволила Exynos 2400 продемонстрировать впечатляющие результаты в стресс-тесте 3DMark Wild Life Extreme, где этот флагманский чип не только получил в два раза больше баллов, чем его предшественник Exynos 2200, но и сравнялся с A17 Pro от Apple. Это впечатляющее достижение.
Samsung Galaxy A15 4G оценен в 200 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy A15, которая получила версии с…
Red Magic 9 Pro показали на пресс-рендерах …
Принадлежащий Nubia бренд Red Magic поделился качественными изображениями флагманского игрового смартфона…
Рассекречен дизайн Samsung Galaxy A15…
В сети появились качественные изображения бюджетного смартфона Samsung Galaxy A15 5G, который еще не был …
Samsung Galaxy S24 получит разогнанный Snapdragon 8 Gen 3…
Прошло не так много времени с момента официального анонса процессора Snapdragon 8 Gen 3, и мы уже видели …
Сегодня POCO C65 стартовал на ОЗОН за 8900 рублей…
Сегодня на ОЗОН стартовали продажи нового смартфона POCO C65 со специальным ценником с 18 по 25 ноября. Н…
Samsung Galaxy M13 5G обновили до One UI 6 на Android 14…
Компания Samsung выпустила программную оболочку One UI 6 на основе операционной системы ОС Android 14 для…
Так снимает OnePlus Ace 3. Фото…
Компания OnePlus опубликовала первые фотографии, сделанные на основную камеру смартфона OnePlus Ace 3. Оф…
Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S24…
Компания Samsung анонсировала флагманские смартфоны Galaxy S24 и Galaxy S24+, которые оценены от 800 и от…
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor