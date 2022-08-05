Samsung скоро представит Galaxy Buds 2 Pro

Buds 2 Pro будет оснащен 10-мм драйверами, Bluetooth 5.3 и несколькими микрофонами на каждом наушнике для шумоподавления и распознавания голоса. Компания потенциально представит новую «интеллектуальную систему активного шумоподавления», которая позволит наушникам предлагать улучшенный контроль над блокировкой внешнего шума. Помимо ANC, Galaxy Buds 2 Pro также обеспечит 360-градусный звук для улучшения качества прослушивания. Что касается долговечности, наушники будут иметь рейтинг IPX7, аналогичный оригинальной модели. Срок службы батареи будет увеличен до 8 часов воспроизведения без подзарядки и до 29 часов с зарядным чехлом. Вы также сможете заряжать аксессуар по беспроводной сети, а также через USB-C. Стоимость пока что не сообщается.