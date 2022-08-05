Samsung скоро представит Galaxy Buds 2 Pro

Samsung объявит о своем следующем поколении складных смартфонов 10 августа. Хотя главным событием мероприятия станут новые Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, компания также сочтет целесообразным анонсировать множество гаджетов и аксессуаров. Одним из долгожданных дополнений к новым смартфонам станут новые флагманские беспроводные наушники. И теперь у нас есть более подробная информация о дизайне и технических характеристиках Galaxy Buds 2 Pro. Утечкой поделился инсайдер WinFuture, поделившись подробностями о дизайне и технических характеристиках Galaxy Buds 2 Pro. Как вы можете видеть на изображении выше, носимое устройство изображено в цвете Zenith Grey и очень похоже на оригинальную модель.

Buds 2 Pro будет оснащен 10-мм драйверами, Bluetooth 5.3 и несколькими микрофонами на каждом наушнике для шумоподавления и распознавания голоса. Компания потенциально представит новую «интеллектуальную систему активного шумоподавления», которая позволит наушникам предлагать улучшенный контроль над блокировкой внешнего шума. Помимо ANC, Galaxy Buds 2 Pro также обеспечит 360-градусный звук для улучшения качества прослушивания. Что касается долговечности, наушники будут иметь рейтинг IPX7, аналогичный оригинальной модели. Срок службы батареи будет увеличен до 8 часов воспроизведения без подзарядки и до 29 часов с зарядным чехлом. Вы также сможете заряжать аксессуар по беспроводной сети, а также через USB-C. Стоимость пока что не сообщается.
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