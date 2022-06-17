Samsung сокращает производство смартфонов

Спад мировой экономики, похоже, настиг поставщиков Samsung, поскольку новости, поступающие от Nikkei Asia, предполагают, что технологический гигант решил сократить или отложить свои заказы на закупки от различных сторонних производителей. Согласно отчету, Samsung проинформировала поставщиков по нескольким линейкам продуктов, что она будет приостанавливать заказы на определенные компоненты и детали на несколько недель, пока она оценивает уровень своих запасов деталей и готовой продукции. Мало того, Samsung также сообщила другим поставщикам, что сократит заказы на компоненты, поскольку борется с «растущими запасами и проблемами глобальной инфляции», говорится в отчете. Эта новость появилась вскоре после того, как ранее появились новости о том, что Samsung снизила план производства смартфонов на этот год.

Южнокорейская технологическая фирма уведомила своих поставщиков, что сократит объем заказов в середине 2022 года. Это означает, что Samsung планирует отгрузить только 280 миллионов устройств в этом году по сравнению с ее первоначальной целью в 310 миллионов. Nikkei также сообщил, что Samsung сокращает заказы на телевизоры, бытовую технику и смартфоны. Между тем, эти задержки повлияют на компоненты процессоров, электронные компоненты и упаковку конечного продукта. Один поставщик, по-видимому, сокращает свои запланированные поставки в Samsung на целых 50% в июле. Последний шаг Samsung не должен вызывать удивления, учитывая рост глобальной инфляции. Такие компании, как Xiaomi, Vivo и Oppo, также сократили свое производство.