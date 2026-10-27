Samsung сократит производство смартфонов Galaxy A

Цены на память продолжают стремительно расти, сокращая прибыль производителей смартфонов. Особенно сложная ситуация, по сообщениям источников, сложилась у мобильного подразделения Samsung, которое рискует впервые в своей истории завершить год с убытками. Согласно новому сообщению из Южной Кореи, компания планирует сократить производство смартфонов серии Galaxy A в 4-м квартале 2026 года, с октября по декабрь, примерно на 20% относительно первоначального плана. Предположительно, Samsung уже уведомила поставщиков о пересмотре объёмов производства. В пересчёте на весь 2026 год это означает сокращение выпуска примерно на 10 миллионов устройств, а другой источник сообщает, что на этом меры экономии не закончатся — в 2027 году Samsung намерена произвести как минимум на 10% меньше смартфонов Galaxy A, чем годом ранее.

Ситуация особенно важна для компании, поскольку на серию Galaxy A приходится около 70% всех поставок смартфонов Samsung. В эту линейку входят, в частности, Galaxy A57, Galaxy A37 и Galaxy A17 5G. Ежегодно южнокорейский производитель поставляет на рынок около 230–240 миллионов смартфонов и конкурирует с Apple за первое место в мире, но в 2025 году лидером стала американская компания. В августе Counterpoint Research прогнозировала, что в 2026 году Samsung опередит Apple всего на 0,1%, а сокращение выпуска наиболее массовых моделей может лишить её этого преимущества. Одна из основных причин происходящего — резкое удорожание памяти.