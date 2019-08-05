Samsung сотрудничает с AMD

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Samsung заказала у AMD графику для своих продуктов на сумму в 100 миллионов долларов. Пока что это довольно странная информация, так как пока что не совсем понятно, как и когда будет использована данная графика. Но, вероятно, через пару лет мы увидим первые плоды сотрудничества двух гигантов, ведь производители разно или поздно покажут, над чем же они там работают. Возможно, корейский гигант хочет получить более мощную графику для своего смартфона или планшета, а может речь идет об игровых ноутбуках. Сейчас слишком сложно гадать об этом, так как информации нет вообще никакой. Будем лишь надеяться, что производители сделают все достаточно качественно и интересно.