Samsung создаёт умные часы Galaxy Watch Ultra с MicroLED-дисплеем

Сегодня появился новый отчёт от известных инсайдеров, в котором говорится, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал работать над MicroLED-дисплеями малой диагонали, которые могут дебютировать в умных часах Galaxy Watch Ultra — это попытка Samsung ответить на умные часы Apple Watch Ultra. Стоит сразу отметить, что на текущий момент данная информация является исключительно слухом, так что уверенно говорить о планах компании по выпуску новых и более дорогих умных часов сейчас проблематично. Всё же нужно понимать, что на текущий момент у компании Apple абсолютная монополия на рынке умных часов, сражаться с которой весьма сложно. Если верить информации аналитиков, сейчас у компании Apple находится около 94% сегмента умных часов, львиная доля которых приходится на достаточно дорогие устройства.

Соответственно, для компании Samsung создавать дорогие умные часы, которые могут проиграть на момент релиза аналогичным устройствам от Apple, довольно рискованная затея. Возможно, компания разрабатывает новые дисплей для умных часов, чтобы потом продавать их крупным компаниям, наращивая при этом прибыль от в данном сегменте. Но в любом случае это огромный прогресс, потому что подобного рода дисплеи на микро-светодиодах позволяют существенно повысить качество картинки. И если во флагманских часах технология появится через несколько лет, то спустя лет пять эта же матрица будет установлена уже и в умых часах более доступного уровня.