Samsung создает новые умные часы

На этой неделе в сеть просочились два видеоролика, в которых подробно описывается принцип работы очков дополненной реальности от Samsung. Теперь другой слитый отчет показал, что на самом деле Samsung может вскоре выпустить две отдельные модели умных часов, и кодовые названия моделей также фигурируют в слитых данных. В отчетах инсайдеров указано, что номера моделей SM-R86x и SM-R87x. Следуя традициям Samsung, эти модели, скорее всего, будут отличаться размерами от умных часов Galaxy. Также ходят слухи, что по крайней мере одна из моделей умных часов может иметь Android Wear OS вместо обычной Tizen OS, что отражает улучшение модели. Этот слух, похоже, получил больше веса после того, как ребята из GalaxyClub обнаружили, что корейский гигант работал над двумя умными часами с кодовыми именами Wise и Fresh.