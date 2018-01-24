Samsung уличили в сговоре с Apple

Антимонопольная служба Италии заподозрила компанию Samsung в умышленном снижении производительности старых устройств и уже подала официальный иск по этому вопросу. По мнению этой службы, компания на протяжении нескольких лет выпускала апдейты, которые тормозили старые смартфоны без видимой на то причины - их просто делали менее производительными, мотивируя вас покупать новые гаджеты. Такие действия уже назвали незаконными и если удасться доказать, что производитель такого уровня специально занижает производительность ради увеличения прибыли, то будет скандал покруче возгорания Note7 в прошлом году. Да и штрафы будут космическими, ведь делались все эти хитрые алгоритмы на протяжении достаточно длительного времени и не с одним смартфоном. Ждем чем это все закончится, интересно до жути.