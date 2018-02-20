Samsung урежет производство OLED-дисплеев для iPhone X

Samsung Electronics уменьшит производство OLED-дисплеев в связи с решением Apple сократить выпуск iPhone X на фоне слабого спроса на них. Об этом сообщает авторитетное деловое издание Nikkei. По новому плану корейская компания изготовит в первом квартале 2018 года не более 20 млн OLED-панелей для iPhone, хотя изначально собиралась выполнить заказ на 45–50 млн дисплеев. Таким образом, объемы производства завода в южнокорейском городе Чхунчхон, выполняющего заказы Apple, упадут ниже 50 %. На фоне таких новостей акции Samsung Electronics подешевели более чем на 2 % к закрытию биржи во вторник, 20 февраля.