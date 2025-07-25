Samsung уже тестирует процессор Exynos 2600

Согласно информации инсайдеров, в базе данных Geekbench 6 был замечен новый смартфон компании Samsung с модельным номером S5E9965, который, судя по всему, тестируется с ещё неанонсированным чипом Exynos 2600. Он использует 10-ядерную архитектуру с конфигурацией 1 + 3 + 6, которая напоминает подход MediaTek в чипах Dimensity 9400 и 9400+. Основная же особенность процессора в том, что с его релизом компания перейдёт на 2-нм техпроцесс GAA, который теоретически позволит отказаться от энергоэффективных ядер и использовать только производительные. Это стало возможным благодаря снижению энергопотребления по сравнению с предыдущим 3-нм GAA-узлом. При этом текущие результаты в Geekbench разочаровывают как в одноядерном, так и в многоядерном тестировании, хотя стоит отметить, что это ранняя тестовая версия, частоты процессора ограничены 3,55 ГГц, а финальные результаты ожидаются выше ближе к релизу.

Устройство, на котором проходил тест, оснащено 12 ГБ ОЗУ, что совпадает со стандартом, установленным в семействе Galaxy S25. Это может свидетельствовать о том, что Galaxy S26 также будет поставляться с 12 ГБ памяти по умолчанию. Но уже сейчас очевидно, что Samsung делает серьёзную ставку на собственный 2-нм техпроцесс и готовит конкурентоспособный чип с мощной архитектурой. Пока результаты тестов далеки от идеала, но если компания справится с задачей по улучшению производительности и энергоэффективности, Exynos 2600 может стать заметным шагом вперёд для мобильных чипов бренда.