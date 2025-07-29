Samsung в One UI 8 заблокировала загрузчик устройств

Похоже, что обновление прошивки One UI 8 от компании Samsung теперь запрещает пользователям разблокировать загрузчик устройств для установки кастомных прошивок. В минувшие выходные участники форума XDA Developers сообщили, что компания отключила эту возможность на устройствах за пределами США, хотя в самих Штатах она была недоступна уже много лет. Но, вероятно, в обозримом будущем данное нововведение будет реализовано по всему миру, хотя не совсем понятно, какую выгоду от этого получает сам производитель смартфонов. Разблокировка загрузчика позволяет пользователям устанавливать альтернативное ПО и вносить глубокие изменения в систему смартфона — на сервисы или продажи производителя это явно никак не сказывается.

Как отметили издания SammyGuru и Android Authority, в коде новой версии прошивки была обнаружена строка: androidboot.other.locked=1, где значение «1» означает, что загрузчик заблокирован, как это всегда было на американских устройствах. До выхода One UI 8 это значение для других регионов было установлено на «0», тем самым позволяя разблокировать загрузчик. Ту же строку обнаружили и в бета-версиях One UI 8 для Galaxy S25, что указывает на системное изменение политики Samsung. На момент публикации Samsung официальных комментариев не дала, но в целом это более или менее стандартная тенденция в последнее время. Производители очень не хотят, чтобы пользователи могли купить смартфон и поменять прошивку на что-то другое.
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