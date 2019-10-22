Samsung выпускает первое крупное обновление для Galaxy Fold

Samsung не оставляет попытки вывести Fold Galaxy в один ряд со своими флагманами. Последнее обновление содержит множество новых функций, которые ценятся многими пользователями. Обновление весит 670 МБ и содержит ночной режим для селфи, который уже является частью программного обеспечения серии Galaxy Note 10.

Также в обновление добавлены режим Live Focus и AR Doodle. Samsung решила включить новую опцию, которая обеспечивает супер устойчивую запись в режиме Hyperlapse. Также, первое крупное обновление Samsung Galaxy Fold добавляет новый видеоредактор, который позволит пользователям сшивать несколько видео и добавлять к ним подписи.