Samsung выпустил Galaxy J2 Core

Компания Samsung выпустила смартфон бюджетного варианта. Ключевыми преимуществами корейцы называют производительность (в рамках данного ценового сегмента), время автономной работы и саму стоимость. Технические характеристики включают 5” TFT-дисплей с разрешением 960 х 540 точек, чипсет Exynos 7570, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ, 8-Мп и 5-Мп камеры (обе со светосилой f/2.2, аккумулятор на 2600 мАч и упомянутая выше Android Oreo (Go Edition).Данная система позволяет использовать основные преимущества «робота» на смартфонах с минимальными техническими возможностями (1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ) и, следовательно, низкой ценой. Таким устройством в линейке Samsung стал Galaxy J2 Core с соответствующим позиционированием.О стоимости смартфона пока неизвестно.