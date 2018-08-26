Samsung выпустил Galaxy J2 Core

2018-08-26, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Galaxy J2 Core; [208]
Компания Samsung выпустила смартфон бюджетного варианта. Ключевыми преимуществами корейцы называют производительность (в рамках данного ценового сегмента), время автономной работы и саму стоимость. Технические характеристики включают 5” TFT-дисплей с разрешением 960 х 540 точек, чипсет Exynos 7570, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ, 8-Мп и 5-Мп камеры (обе со светосилой f/2.2, аккумулятор на 2600 мАч и упомянутая выше Android Oreo (Go Edition).Данная система позволяет использовать основные преимущества «робота» на смартфонах с минимальными техническими возможностями (1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ) и, следовательно, низкой ценой. Таким устройством в линейке Samsung стал Galaxy J2 Core с соответствующим позиционированием.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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