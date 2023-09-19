Samsung выпустила Android 14 для смартфонов Galaxy S22

После полноценного развёртывания обновления One UI 6.0 на базе Android 14 для серии смартфонов Galaxy S23, компания Samsung наконец-то выпустила обновление до новой прошивки и для серии смартфонов Galaxy S22. Обновление распространяется на все три устройства линейки, и, как и ожидалось, сначала оно появилось в Южной Корее, но в ближайшие дни будет и глобальное развёртывание апдейта. И это на самом деле просто отличные новости, потому что серия смартфонов Galaxy S22 по-прежнему остаётся одной из лучших на рынке, особенно если посмотреть на соотношение цены к производительности. Разница в функциях между новым флагманом и моделью прошлого года не такая уж заметная, тогда как разница в цене катастрофическая. Проблема обновления только в том, что распространяется оно очень странным образом.

Некоторые пользователи из США говорят, что у них апдейт уже есть, хотя они не участвуют в программе бета-тестирования прошивки, тогда как в регионе Азии апдейт не пришёл даже тем, кто в бета-тестировании задействован. Возможно, это какой-то сбой в процессе развёртывания обновления, но, с другой стороны, до конца года пользователи со всего мира должны получить соответствующее обновление, которое существенно изменит работу со смартфоном. Всё же Android 14 может похвастаться внушительным перечнем важных нововведений, делающих жизнь проще, да и сам по себе факт возможности получить более свежую версию операционной системы тоже радует. Это доступно далеко не всем.