Samsung выпустила Android 14 для смартфонов Galaxy S22

После полноценного развёртывания обновления One UI 6.0 на базе Android 14 для серии смартфонов Galaxy S23, компания Samsung наконец-то выпустила обновление до новой прошивки и для серии смартфонов Galaxy S22. Обновление распространяется на все три устройства линейки, и, как и ожидалось, сначала оно появилось в Южной Корее, но в ближайшие дни будет и глобальное развёртывание апдейта. И это на самом деле просто отличные новости, потому что серия смартфонов Galaxy S22 по-прежнему остаётся одной из лучших на рынке, особенно если посмотреть на соотношение цены к производительности. Разница в функциях между новым флагманом и моделью прошлого года не такая уж заметная, тогда как разница в цене катастрофическая. Проблема обновления только в том, что распространяется оно очень странным образом.

Некоторые пользователи из США говорят, что у них апдейт уже есть, хотя они не участвуют в программе бета-тестирования прошивки, тогда как в регионе Азии апдейт не пришёл даже тем, кто в бета-тестировании задействован. Возможно, это какой-то сбой в процессе развёртывания обновления, но, с другой стороны, до конца года пользователи со всего мира должны получить соответствующее обновление, которое существенно изменит работу со смартфоном. Всё же Android 14 может похвастаться внушительным перечнем важных нововведений, делающих жизнь проще, да и сам по себе факт возможности получить более свежую версию операционной системы тоже радует. Это доступно далеко не всем.
Представлен компактный флагман ASUS ZenFone 10…
Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов компактной моделью ZenFone 10, которая оценена…
Смартфон Redmi A2+ оценили в 5,5 тысячи рублей…
Компания Xiaomi дала старт российским продажам ультрабюджетного смартфона Redmi A2+, который дебютировал …
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36…
В течение августа мы проводили тестирование vivo Y36, используя в качестве основного смартфона одним из р…
Huawei Mate 60 Pro прошел краш-тест…
На YouTube-канале PBKreviews появилось видео с краш-тестом флагманского смартфона Huawei Mate 60 Pro, кот…
Infinix GT 10 Pro получит 260-Вт зарядку и АКБ на 7000 мАч…
Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о смартфоне Infinix GT 10 Pro, официальный релиз которо…
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 оценен в $1240…
Компания Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3, который оценен в 1240, 1380 и 1515 долларов за …
DxOMark испытали камеру в Samsung Galaxy Z Flip5 …
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры складного смартфона Samsung Gala…
Samsung Galaxy S24 Plus получит ёмкий аккумулятор …
В сети появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy S24 Plus, релиз которого ожидается в начале следу…
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor