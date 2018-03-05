Samsung выпустила S9 и A8 Enterprise Edition

Компания Samsung показала S9 и A8 Enterprise Edition, которые не отличаются от оригинальных моделей вообще ничем. Это те же смартфоны, с той же начинкой, с тем же дизайном и основными фишками. Просто теперь производитель выпускает эту модель с более достойной поддержкой — продукты будут обновлять и поддерживать в плане софта в течении четырех лет. То есть, через год, когда выпустят новый флагман, компания не станет забивать на эти новинки, а будет выпускать патчи и улучшения в течении четырех лет. Правда, тогда появляется вопрос — оригинальные модели, получается, защищать от хакеров разных будут только год, а потом можно с ними расставаться? Или как понимать этот пункт в обновленном смартфоне? Думаю, фанатам это не сильно понравится, особенно тем, кто уже купил оригинальный смартфон и теперь грустит.