Samsung выпустила фирменную клавиатуру для DeX

Компания Samsung официально анонсировала свою новую беспроводную клавиатуру Smart Keyboard Trio 500, которая изначально была создана для работы в мобильном режиме, но на деле оказалось, что это достаточно достойный вариант и для работы в домашних условиях. Более того, энтузиасты быстро нашли новинке применение, реализовав полноценную работу за большим монитором при использовании смартфона. дело в том, что на клавиатуре имеется эксклюзивная для смартфонов Samsung нового поколения функция — клавиша для перехода в режим DeX. Благодаря док-станции и данной клавиатуре пользователь получает возможность просто подключить смартфон к станции, после чего работать перед монитором, как будто вы работаете за компьютером.

То есть, фактически, потенциальному покупателю данной клавиатуры банально не нужен персональный компьютер — ему достаточно подключить свой смартфон и клавиатуру, чтобы работать с какими-то базовыми вещами вроде текстовых документов, почты и браузера. Конечно, для более тяжелых приложений данное решение не подходит, но если в домашних условиях вам не нужно использовать сложные программы или работать с видео, либо же если речь идет про работу в офисе с документами, то такая клавиатура является очень крутым вариантом. Другое дело, что у Logitech такое решение тоже есть, пусть и более сложное в плане первого подключения, но там качество немного повыше и материалы подороже. Но, в любом случае, это интересный продукт для фанатов.
Комментарии и отзывы Samsung Smart Keyboard Trio 500
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