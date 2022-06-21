Samsung выпустила линейку профессиональных мониторов ViewFinity S8

Компания Samsung объявила о глобальном запуске мониторов линейки ViewFinity S8. Новая линейка доступна в моделях с диагональю 32 и 27 дюймов.

Мониторы предлагают разрешение UHD (3840 на 2160 пикселей) в сочетании с цветовой гаммой до 98% DCI-P3 и поддержкой DisplayHDR 600 (32-дюймов) и DisplayHDR 400 (27-дюймов). Новинки предлагают заводскую калибровку. IPS-панель с широкими углами обзора обеспечивает яркую цветопередачу и контрастность. Время отклика 5 мс, контрастность составляет 1000: 1.

Мониторы ViewFinity S8 получили сертификацию TUV Rheinland для Intelligent Eye Care, Adaptive Picture для оптимального качества в любых условиях просмотра. Есть режим Eye Saver и реализована технология Flicker Free. Модели совместимы с VESA. На задней панели есть USB-концентратор, порт Display Port, HDMI и USB Type-C.

Продажи новых мониторов Samsung ViewFinity S8 начнутся в конце июня.
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