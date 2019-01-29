Samsung выпустила микросхему для дисплея с разрешением 8К

Компания Samsung представила микросхему для дисплея с достаточной пропускной способностью 4 Гбит/с, которая позволит передавать истинные изображения 8K на панели телевизоров.

В то же время, это устранит необходимость в рамках, где обычно скрыта электроника, что позволяет использовать телевизоры с полноэкранным дисплеем. Телевизоры 8K требуют в четыре раза большей пропускной способности, чем 4K, что уже является большой проблемой для передачи данных. Несколько производителей, включая Sony, уже анонсировали потребительские 8K-телевизоры. В частности, японские производители стремятся подготовить 8K-телевизоры к Олимпиаде-2020 в Токио, которая будет транслироваться в 8K. Разрешение 8K в сочетании с дисплеем без рамок сделает телевизоры настолько реалистичными, что они будут больше похожи на окна.