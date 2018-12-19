Samsung выпустила невероятный монитор

Официально представлен новый монитор Samsung, который вас точно поразит. Дело в том, что у него диагональ 49 дюймов при соотношении сторон 32:9. То есть, это два монитора 16:9, которые поставили рядом и соединили их в одну систему. Выглядит крайне интересно и необычно — на таком мониторе будет очень удобно монтировать видео, работать с большим количеством изображений и набирать тексты, параллельно просматривая сериалы на второй половине экрана. Конечно, поиграть на таком мониторе тоже можно, но это будет не очень комфортно, да и далеко не каждая игра такое поддерживает. Так что настоятельно рекомендуем брать это устройство исключительно для рабочих задач, тогда новинка сможет полностью раскрыть свой потенциал.