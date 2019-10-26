Samsung выпустила обновление для Galaxy Watch Active 2

2019-10-26, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy Watch Active 2; [89]
Некоторые пользователи часов Galaxy Watch Active 2, заметили, что когда они переключаются в режим Watch Always On, экран начинает мигать. Samsung уже удалось определить причину проблемы и даже предложить исправление в последнем обновлении. Это небольшое обновление весит 14 МБ. Помимо исправления ошибки мерцания экрана обновление также добавляет улучшенную языковую поддержку для функций Samsung Health в умных часах.

Вы можете запустить приложение Galaxy Wearable, а затем перейти к разделу «О программе Watch / Update Watch Software / Update прямо сейчас».

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