Samsung выпустила обновление для Galaxy Watch Active 2

Некоторые пользователи часов Galaxy Watch Active 2, заметили, что когда они переключаются в режим Watch Always On, экран начинает мигать. Samsung уже удалось определить причину проблемы и даже предложить исправление в последнем обновлении. Это небольшое обновление весит 14 МБ. Помимо исправления ошибки мерцания экрана обновление также добавляет улучшенную языковую поддержку для функций Samsung Health в умных часах.

Вы можете запустить приложение Galaxy Wearable, а затем перейти к разделу «О программе Watch / Update Watch Software / Update прямо сейчас».