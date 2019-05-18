Samsung выпустила ограниченную версию Galaxy S10+ в честь Олимпийских игр

Летом 2020 года в Токио пройдут Летние Олимпийские игры. Компания Samsung, которая на протяжении многих лет является одним из главных спонсоров Олимпиады, решила не ждать целый год и уже сейчас выпустила специальную версию своего флагмана — Galaxy S10+ Olympic Games Edition.

Это все та же «десятка» в расцветке Prism White, но с логотипом Олимпийских игр на задней панели. Также специальная версия получит тематические обои, приложения, темы и т. д.

В комплекте идут беспроводные наушники Galaxy Buds — в белом цвете и тоже с эмблемой Олимпийских игр.

Смартфоны Galaxy S10+ Olympic Games Edition доступны эксклюзивно для японского оператора DOCOMO. Их количество ограничено — всего 10 тысяч экземпляров. А вот стоит такая версия, как и обычная — $1000. Продажи стартуют в июле.