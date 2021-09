Samsung выпустила полезные функции для своих планшетов

Несмотря на то, что One UI 3.1.1 является эксклюзивным для Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, Samsung решила перенести некоторые функции с One UI 3.1 на другие устройства в своем арсенале. Например, серия смартфонов Samsung Galaxy S21 уже получила некоторые новые функции из One UI 3.1.1, и теперь настало время для серии планшетов Galaxy Tab S7. С новой сборкой One UI 3.1, которую Samsung уже начала выпускать, планшеты серии Galaxy Tab S7 получат доступ к новой функции Labs, которая ранее была эксклюзивной для One UI 3.1.1 складной серии Galaxy Z 3. Раздел «Лаборатория» обеспечивает поддержку многооконного режима для приложений, которые изначально не поддерживают его, а также новую постоянную панель задач, которая еще больше повысит производительность. Функция многооконности позволяет открывать все приложения во всплывающем окне или на разделенном экране, что делает многозадачность куда более комфортной и приятной.

Кроме того, благодаря постоянной панели задач пользователи теперь могут прикреплять к ней свои любимые приложения, что позволяет им переключать приложения, не возвращаясь в панель приложений. Владельцы Galaxy Tab S7 и Tab S7+ получат новое обновление с версией прошивки T87xXXU2BUC6, которое распространяется во многих регионах прямо сейчас — если вы ещё не получили апдейт, то просто подождите немного. Впрочем, Galaxy Tab S7 FE не сильно отстает и также получает новую сборку с версией T73xXXU1AUH6. Очень приятно, что производитель работает в этом направлении.