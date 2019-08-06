Samsung выпустила смарт-часы Galaxy Watch Active 2 с LTE

2019-08-06, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Samsung Galaxy Watch Active 2; [89]
Компания Samsung выпустила смарт-часы Galaxy Watch Active 2 с LTE. Гаджет Samsung Galaxy Watch Active 2 получил сенсорную рамку вокруг основного дисплея, а смогут измерять частоту сердечных сокращений. Новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 будут поставляться в корпусе размером 40 мм, а также основаны на однокристальной системе Samsung Exynos 9110. Устройство имеет на борту адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0, чип NFC для поддержки мобильных платежей, а также ресивер GPS для отслеживания хода тренировок без телефона. Продажи стартуют 27 сентября по цене 279 долларов.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Watch Active 2
Предыдущее поколение умных часов Fossil ...
Предыдущее поколение умных часов Fossil Эти четыре режима экономии заряда батареи - «Расширенная батарея», «Ежедневный», «Пользовательский» и «То...
Смартфон Motorola One получит тройную ка...
Смартфон Motorola One получит тройную каПоявились изображения нового смартфона Motorola One от компании Motorola. Аппарат получит 6,3-дюймовый э...
Смартфон получил Huawei Nova 5i Pro мощн...
Смартфон получил Huawei Nova 5i Pro мощнHuawei выпустил в продажу в Китае смартфон Nova 5i Pro с емким аккумулятором на 4000 мА.ч, мощной камерой...
Монитор ASUS VL279HE Eye обладает безрам...
Монитор ASUS VL279HE Eye обладает безрамКомпания ASUS представила монитор VL279HE Eye Care с 27-дюймовым экраном и разрешением 1920 на 1080 пикс...
Мощная новинка от Huawei P30 Pro...
Мощная новинка от Huawei P30 ProЛюбителям классических расцветок ничего предложено не было – но теперь Huawei это исправила. С сегодняшне...
UMIDIGI X и его характеристика ...
UMIDIGI X и его характеристика Смартфона – 6,35" AMOLED-экран с разрешением 1548 х 720 точек (269 ppi – очень мало для PenTile), 4 ГБ оп...
Новинка от Redmi Note 8...
Новинка от Redmi Note 8 Аппарат получит модуль камеры с разрешением основного сенсора 64 мегапикселя. На это указывает и слоган ...
OnePlus 7T Pro и его функции...
OnePlus 7T Pro и его функцииПо части спецификаций инсайдеры приписывают новинке процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ опер...


Обзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкойОбзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкой
Обзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою ценуОбзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою цену
Обзор Kitfort KT-2026. Стильный тостерОбзор Kitfort KT-2026. Стильный тостер
Обзор плюсов и минусов Nokia 8.1. Сбалансированный середняк с чистым AndroidОбзор плюсов и минусов Nokia 8.1. Сбалансированный середняк с чистым Android
Обзор Nobby Expert NBE-PB-10-05. Внешний аккумулятор на 10000 мАчОбзор Nobby Expert NBE-PB-10-05. Внешний аккумулятор на 10000 мАч
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor