Компания Samsung выпустила смарт-часы Galaxy Watch Active 2 с LTE. Гаджет Samsung Galaxy Watch Active 2 получил сенсорную рамку вокруг основного дисплея, а смогут измерять частоту сердечных сокращений. Новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 будут поставляться в корпусе размером 40 мм, а также основаны на однокристальной системе Samsung Exynos 9110. Устройство имеет на борту адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0, чип NFC для поддержки мобильных платежей, а также ресивер GPS для отслеживания хода тренировок без телефона. Продажи стартуют 27 сентября по цене 279 долларов.