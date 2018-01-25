Samsung выпустила тизер флагманского смартфона Galaxy S9

Компания Samsung выпустила тизер-приглашение на презентацию флагманских смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+. Мероприятие состоится в нулевой день Всемирного мобильного конгресса, 25 февраля в 20:00 МСК по московскому времени. Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию. Согласно тизеру, главной особенностью новинок станет камера. По предварительным данным, нас ждет одинарная камера в младшей модели и двойная – в старшей, аппаратно регулируемая светосила, усовершенствованный фазовый автофокус SuperPD и поддержка съемки видео в разрешении Full HD при частоте кадров 480fps.

Что до остальных характеристик, то здесь упоминаются: SuperAMOLED-экран Infinity Display, 8-Мп селфи-камера, стереодинамики, защита от пыли и влаги, сканер радужки, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти в самой доступной модификации и беспроводная зарядка.