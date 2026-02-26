Samsung выпустила умные наушники Galaxy Buds 4

Хотя главным событием презентации Galaxy Unpacked традиционно остаётся флагманская серия смартфонов S, аксессуары, которые Samsung показывает параллельно, тоже привлекают внимание. В этот раз особый интерес вызвала линейка Galaxy Buds 4, получившая поддержку управления жестами головы и возможность использовать наушники как дистанционную кнопку спуска затвора в приложении камеры. Компания представила модели Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds Pro 4 с обновлённым дизайном. Наушники получили плоские металлические ножки, версия Pro оснащена силиконовыми амбушюрами, тогда как стандартная модель выполнена в формате открытого типа. Зарядный кейс теперь имеет прозрачную крышку, а сами наушники размещаются внутри горизонтально вместо прежнего вертикального формата.

Galaxy Buds 4 поддерживают жесты смахивания, сжатия и касания, при этом свайп работает в пределах специальной гравированной зоны на ножке. Galaxy Buds Pro 4 дополнительно распознают движения головы — кивок позволяет принять вызов, а покачивание — отклонить его. Эти жесты также интегрированы с голосовым ассистентом Bixby, при этом классическое голосовое управление никуда не исчезло. Режим Interpreter Mode активирует функцию голосового перевода с поддержкой до 22 языков. Кроме того, теперь можно обращаться к ИИ-чат-ботам через Galaxy Buds 4 без предварительной разблокировки смартфона. А ещё Galaxy Buds Pro 4 оснащены отдельным драйвером и сабвуфером и системой активного шумоподавления ANC 2.0 с адаптивным эквалайзером.
Представлены наушники HMD Dub X50 Pro…
Компания HMD Global пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Dub X50 Pro, одной из особенност…
Наушники QCY MeloBuds N20 оценили в 30 долларов …
Компания QCY пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью MeloBuds N20, которые получили 13-мм ди…
Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы …
Беспроводные наушники Sanag Z60S выполнены в эргономичной и ультралегкой с клипсами для надежной фиксации…
Наушники HONOR Earbuds S оценили в 42 доллара…
Компания пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Earbuds S, которая получила 12,4-миллиметро…
Обзор AnkerSoundcore Liberty Buds. Удобные беспроводные науш…
Недавно мы тестировали беспроводные наушники …
Oppo представила наушники Enco Air5 Pro…
Oppo официально представила в Китае новые беспроводные наушники среднего класса Enco Air5 Pro. Модель ста…
Наушники Samsung Galaxy Buds4 Pro оценили в 250 долларов …
Компания Samsung объявила о выходе беспроводных внутриканальных наушников Galaxy Buds4 Pro, которые обойд…
Представлены игровые наушники Logitech G325 LIGHTSPEED…
Компания Logitech G пополнила ассортимент игровых беспроводных наушников моделью Logitech G325 LIGHTSPEED…
Обзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANCОбзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANC
Обзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-ResОбзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-Res
Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-ResОбзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-Res
Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16
Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работыОбзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor