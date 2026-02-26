Samsung выпустила умные наушники Galaxy Buds 4

Хотя главным событием презентации Galaxy Unpacked традиционно остаётся флагманская серия смартфонов S, аксессуары, которые Samsung показывает параллельно, тоже привлекают внимание. В этот раз особый интерес вызвала линейка Galaxy Buds 4, получившая поддержку управления жестами головы и возможность использовать наушники как дистанционную кнопку спуска затвора в приложении камеры. Компания представила модели Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds Pro 4 с обновлённым дизайном. Наушники получили плоские металлические ножки, версия Pro оснащена силиконовыми амбушюрами, тогда как стандартная модель выполнена в формате открытого типа. Зарядный кейс теперь имеет прозрачную крышку, а сами наушники размещаются внутри горизонтально вместо прежнего вертикального формата.

Galaxy Buds 4 поддерживают жесты смахивания, сжатия и касания, при этом свайп работает в пределах специальной гравированной зоны на ножке. Galaxy Buds Pro 4 дополнительно распознают движения головы — кивок позволяет принять вызов, а покачивание — отклонить его. Эти жесты также интегрированы с голосовым ассистентом Bixby, при этом классическое голосовое управление никуда не исчезло. Режим Interpreter Mode активирует функцию голосового перевода с поддержкой до 22 языков. Кроме того, теперь можно обращаться к ИИ-чат-ботам через Galaxy Buds 4 без предварительной разблокировки смартфона. А ещё Galaxy Buds Pro 4 оснащены отдельным драйвером и сабвуфером и системой активного шумоподавления ANC 2.0 с адаптивным эквалайзером.