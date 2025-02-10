Samsung выпустит Galaxy S26 на Exynos 2600

По информации из сети, Samsung активно работает над новым мобильным процессором Exynos, получившим кодовое название Ulysses, который будет производиться по 2-нм техпроцессу. Правда, стоит отметить, что то время как TSMC уже достигла 60% выхода годных кристаллов в тестовом производстве своих 2-нм чипов, корейская компания пока что добилась лишь 30% (это значит, что 70% продукции выходит бракованной и непригодна для использования). Несмотря на то, что этот показатель в два раза ниже, чем у конкурента, это является значительным прогрессом, учитывая проблемы Samsung с 3-нм техпроцессом. Хотя 30% выхода годных чипов пока недостаточно для получения крупных заказов, это положительный знак. По отраслевым стандартам, для привлечения клиентов, таких как Qualcomm и MediaTek, показатель должен достигать 70%.

Однако на данный момент Samsung не получила заказов на производство Snapdragon 8 Elite Gen 2, поскольку Qualcomm выбрала 3-нм техпроцесс TSMC. Тем не менее, улучшение технологического процесса позволит Samsung снизить зависимость от сторонних решений и сократить расходы на закупку процессоров Qualcomm, которые используются в текущей серии Galaxy S25. Представитель Samsung подтвердил, что массовое производство Exynos 2600 идёт по графику, и компания не планирует задержек, как это было с Exynos 2500. Интересно, выйдут ли новые флагманы компании уже на собственных процессорах Samsung. Это было бы значительным апгрейдом между поколениями.
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