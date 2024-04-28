Samsung выпустит часы Galaxy Watch Ultra

В базе данных одного из корейских регуляторов обнаружились сведения о смарт-часах Samsung Galaxy Watch Ultra, которые проходят под каталожными обозначениями SM-L705N, SM-L705U и SM-L705F. Судя по всему, корейский гигант решил не отставать от Apple, в ассортименте которых можно найти часы Watch Ultra и Watch SE. Конкурента последней, кстати, в Samsung тоже разрабатывают – новинка получит название Galaxy Watch FE (Fan Edition). Судя по всему, новинка окажется упрощенным вариантом все еще актуальных Galaxy Watch6. Также этим летом ожидается выпуск привычных моделей Galaxy Watch7 и Watch7 Classic.