Samsung выпустит специальную версию часов Galaxy Watch Active 2

Мы уже писали, что Samsung готовит две версии смарт-часов Galaxy Watch Active 2 с разными размерами и поддержкой LTE. Как оказалось, кроме них выйдет ещё и третья модель.

Samsung выпустит специальную версию часов вместе с популярным производителем спортивной одежды Under Armour. Такая модель Galaxy Watch Active 2 получит спортивный ремешок, интеграцию с фирменным сервисом MapMyRun и бесплатную подписку на полгода. Galaxy Watch Active получат функцию электрокардиограммы, но её ждать в ближайшее время не стоит. Презентация смарт-часов Galaxy Watch Active 2 состоится вместе с линейкой смартфонов Galaxy Note 10 7 августа.