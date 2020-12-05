Samsung выпустить стабильное обновление One UI 3.0 для Galaxy Note 20, S20 FE раньше графика

Компания Samsung начала выпуск стабильного обновления One UI 3.0 для серии Galaxy S20 . В настоящее время обновление достигает пользователей в США, Европе и других регионах. Теперь же смартфоны Galaxy Note 20 и S20 FE могут получить обновления One UI 3.0 до конца года.

По слухам сети, стабильное обновление One UI 3.0 , вероятно, появится для устройств в следующие дни:
  • Samsung Galaxy Note 20 5G - 14 декабря.
  • Samsung Galaxy S20 FE - 27 декабря
Компания Samsung уже работает над следующим One UI 3.1 и, скорее всего представит его в серии S21. Следовательно, компания может попытаться развернуть версию 3.0 на своих флагманах 2020 года как можно скорее до выпуска серии S21.
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