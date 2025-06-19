Samsung выпустит свой VR-шлем в сентябре

Первый XR-шлем (шлем смешанный реальности, который комбинирует систему дополненной и виртуальной реальности в одном устройстве) от компании Samsung, который сейчас тестируется под кодовым названием Project Moohan, уже неоднократно демонстрировался публике, однако официального анонса до сих пор не было. Но согласно свежему отчёту из Южной Кореи, Samsung наконец определилась с датой полноценной презентации — она состоится 29 сентября. Более того, продажи нового устройства стартуют 12 октября — сначала в Южной Корее, что вполне логично. После релиза на домашнем рынке гарнитура начнёт постепенно поступать и в другие страны, но пока что даже приблизительного списка стран никто не сообщает. Скорее всего, компания попытается выйти на рынок США, так как он более прибыльный, но Apple Vision Pro в своё время там успешно провалился.

Это будет первое устройство, работающее на платформе Android XR — новой версии Android, разработанной специально для гарнитур смешанной и виртуальной реальности. Система Android XR была анонсирована ещё в прошлом году и создаётся совместными усилиями Google и Samsung, аналогично тому, как ранее они сотрудничали над Wear OS. Как и ожидалось, Android XR получит интеграцию с ИИ-системой Gemini от Google. Сам шлем будет работать на процессоре Qualcomm XR+ второго поколения, который производится по 4-нм техпроцессу на мощностях самой Samsung. Довольно интересное решение, но спрос на рынке будет очень сильно зависеть от цены.