Samsung выпустит умные часы Galaxy Watch 5 Pro

В дополнение к Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Classic, компания Samsung выпустит умные часы Galaxy Watch 5 Pro. По словам инсайдера Ice Universe, такая модель будет отличаться от обычной, в том числе титановым корпусом и сапфировым стеклом. Таким образом, новые часы Samsung должны быть гораздо более устойчивы к царапинам. Кроме того, напомним, что у этой модели будет гораздо более емкий аккумулятор.

Новинка получится более премиальным и с высокой автономностью, но пока неясно, ограничится ли этим список возможностей. Galaxy Watch 5 Pro будут доступны только в одном варианте. Более качественные материалы и лучшие характеристики, конечно же, также должны отражаться на цене.
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