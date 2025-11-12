Samsung, возможно, откажется от энергоэффективных ядер

Чтобы задать тенденцию всему рынку, нужно обладать определённой смелостью, и именно это сделала компания MediaTek, когда в ноябре 2023 года представила процессор Dimensity 9300, полностью отказавшись от энергоэффективных ядер. Теперь, спустя два года, новый Dimensity 9500 демонстрирует результаты, сопоставимые с Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в одних аспектах и лишь немного уступающие в других, наглядно показывая, что отказ от маломощных ядер оказался верным решением — урок, который, возможно, стоило бы усвоить разработчикам Samsung Exynos 2600. Последним флагманским процессором Qualcomm с энергоэффективными ядрами стал Snapdragon 8 Gen 3, выпущенный в октябре 2023 года.

Его архитектура состояла из одного ядра Cortex-X4, трёх ядер Cortex-A720, двух Cortex-A720 и ещё двух энергоэффективных Cortex-A520. Следующее поколение Snapdragon 8 Elite Gen 4, появившееся в 2024 году, полностью отказалось от маломощных ядер, получив вместо этого два высокопроизводительных ядра Oryon (Phoenix L) и шесть среднепроизводительных Oryon (Phoenix M). Соответственно, MediaTek, ранее считавшаяся аутсайдером в мире мобильных процессоров, вместе с Samsung сделала смелый шаг в 2023 году, изменив архитектуру своих чипов, и в итоге к ним присоединился один из крупнейших игроков рынка. Это событие стало поворотным моментом и быстро превратилось в новую тенденцию для всей индустрии. И, возможно, теперь Samsung пойдёт по этому же пути — уже в следующем поколении чипов.