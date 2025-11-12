Samsung, возможно, откажется от энергоэффективных ядер

Чтобы задать тенденцию всему рынку, нужно обладать определённой смелостью, и именно это сделала компания MediaTek, когда в ноябре 2023 года представила процессор Dimensity 9300, полностью отказавшись от энергоэффективных ядер. Теперь, спустя два года, новый Dimensity 9500 демонстрирует результаты, сопоставимые с Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в одних аспектах и лишь немного уступающие в других, наглядно показывая, что отказ от маломощных ядер оказался верным решением — урок, который, возможно, стоило бы усвоить разработчикам Samsung Exynos 2600. Последним флагманским процессором Qualcomm с энергоэффективными ядрами стал Snapdragon 8 Gen 3, выпущенный в октябре 2023 года.

Его архитектура состояла из одного ядра Cortex-X4, трёх ядер Cortex-A720, двух Cortex-A720 и ещё двух энергоэффективных Cortex-A520. Следующее поколение Snapdragon 8 Elite Gen 4, появившееся в 2024 году, полностью отказалось от маломощных ядер, получив вместо этого два высокопроизводительных ядра Oryon (Phoenix L) и шесть среднепроизводительных Oryon (Phoenix M). Соответственно, MediaTek, ранее считавшаяся аутсайдером в мире мобильных процессоров, вместе с Samsung сделала смелый шаг в 2023 году, изменив архитектуру своих чипов, и в итоге к ним присоединился один из крупнейших игроков рынка. Это событие стало поворотным моментом и быстро превратилось в новую тенденцию для всей индустрии. И, возможно, теперь Samsung пойдёт по этому же пути — уже в следующем поколении чипов.
Официально: смартфоны серии HONOR Magic8 представят 15 октяб…
Компания HONOR объявила, что официальная презентация смартфонов HONOR Magic8 и Magic8 Pro состоится в Кит…
Флагманы Samsung сильно подорожают…
Запредельная стоимость процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 поставила Samsung перед выбором — либо продолж…
Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5…
Сегодня компания Qualcomm официально представила название своего нового флагманского мобильного процессор…
Apple заказала больше половины мощностей TSMC - у Qualcomm н…
В конце 2026 года первые процессоры с техпроцессом 2 нанометра представит не только Apple — Qualcomm и Me…
Смартфон Vivo V60 Lite 4G получит 90-Вт зарядку …
Профильный ресурс XpertPick поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках смарт…
Apple откажется от кнопки Camera Control…
Физическая кнопка Camera Control впервые появилась в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в 2024 году. Она з…
Флагман Redmi K90 Pro Max оценили в 560 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов доступной моделью Redmi K90 Pro Max, которая…
iPhone Air 2 получит дополнительную вторую камеру…
Из-за ограниченного внутреннего пространства iPhone Air инженеры Apple не смогли добавить вторую камеру, …
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor