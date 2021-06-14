Samsung, возможно, пострадала от дефицита полупроводников

СМИ недавно наводнили новости о том, что корейский технологический гигант Samsung приостановил планы по массовому производству долгожданной Galaxy S21 FE из-за нехватки микросхем. В заявлении, опубликованном достаточно известным информационным изданием Bloomberg, компания заявила, что окончательного решения еще никто не принимал. Но, тем не менее, ситуация с микросхемами действительно не очень приятная, так как на все смартфоны банально не хватает комплектующих. Новость о том, что Samsung прекращает выпуск ожидаемого телефона, впервые была опубликована в корейском блоге ETNews — инсайдер, связанный с компанией, заявил, что производитель переживает дефицит полупроводников, из-за чего было принято решение отойти от данной линейки смартфонов и сосредоточиться на флагманской линейке.

В отчете также утверждалось, что процессоры Qualcomm, выделенные для S21 FE, были переназначены для флагманских устройств, запуск которых запланирован на август. Galaxy S21 FE же считается урезанной версией глобальной версии смартфона Galaxy S21 без значительного сокращения функций и более доступной ценой. Данный смартфон заменит Galaxy S20 FE, выпущенный в прошлом году. Но, стоит сказать, несмотря на то, что Samsung опровергает сообщение о приостановке производства, компания прямо не заявила, что производство все еще продолжается. Так что если вы ждали этот смартфон, то стоит немного повременить с покупкой смартфона и подождать новостей.
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